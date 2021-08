SOUMONT-SAINT-QUENTIN Parking de l'église Soumont-Saint-Quentin Journée du patrimoine à la brèche au Diable Parking de l’église SOUMONT-SAINT-QUENTIN Catégorie d’évènement: Soumont-Saint-Quentin

Journée du patrimoine à la brèche au Diable Parking de l’église, 19 septembre 2021, SOUMONT-SAINT-QUENTIN. Journée du patrimoine à la brèche au Diable

Parking de l’église, le dimanche 19 septembre à 14:00

Venez découvrir ce lieu de légendes au cœur de la plaine, dépaysement assuré : îlot rocheux accidenté, rivière sauvage, lande à ajoncs et polissoirs préhistoriques . (5km/2h30) – Niveau 2

Gratuit

Venez découvrir ce lieu de légendes au cœur de la plaine, dépaysement assuré : îlot rocheux accidenté, rivière sauvage, lande à ajoncs et polissoirs préhistoriques . (5km/2h30) – Niveau 2 Parking de l’église 14420,SOUMONT-SAINT-QUENTIN SOUMONT-SAINT-QUENTIN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Soumont-Saint-Quentin Autres Lieu Parking de l'église Adresse 14420,SOUMONT-SAINT-QUENTIN Ville SOUMONT-SAINT-QUENTIN lieuville Parking de l'église SOUMONT-SAINT-QUENTIN