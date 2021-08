Journée du Patrimoine à Auppegard Auppegard, 19 septembre 2021, Auppegard.

Journée du Patrimoine à Auppegard 2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 17:30:00

Auppegard Seine-Maritime Auppegard

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose comme chaque année de découvrir ou de redécouvrir la commune d’Auppegard autour de visites à l’occasion des Journées du patrimoine le dimanche 19 septembre.

Visites commentées de l’église Saint-Pierre pour petits et grands et animations autour du patrimoine et du savoir-faire local. De 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Au programme:

– Démonstration de taille de pierre

– Atelier de menuiserie

– Démonstration du travail de tapissier

– Présentation de fausses pièces de monnaie

+33 2 35 04 10 31

dernière mise à jour : 2021-08-18 par