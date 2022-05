Journée du Patrimoine, 18 septembre 2022, .

Journée du Patrimoine

2022-09-18 – 2022-09-18

Journées du Patrimoine sur le thème : “Patrimoine durable”.

Pique-nique dans le parc . Poésie et musique agrémenteront votre pique-nique, votre promenade dans le parc et les jardins grâce à Michel Auvent, “le jardinier du bonheur”, poète, conteur et écrivain et à Laurent Galli accompagné de son instrument de musique, le santour.

15h : conférence de Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques, sur la restauration du château et plus particulièrement sur le logis Renaissance.

17h :Conférence de Madame Annie Badower et Monsieur Pierre-Alain Rogues : « La Forêt de Tronçais, ses chênes, ses légendes, ses fonts et ses forges »

Journées du Patrimoine sur le thème : “Patrimoine durable”.

Journées du Patrimoine sur le thème : “Patrimoine durable”.

Pique-nique dans le parc . Poésie et musique agrémenteront votre pique-nique, votre promenade dans le parc et les jardins grâce à Michel Auvent, “le jardinier du bonheur”, poète, conteur et écrivain et à Laurent Galli accompagné de son instrument de musique, le santour.

15h : conférence de Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques, sur la restauration du château et plus particulièrement sur le logis Renaissance.

17h :Conférence de Madame Annie Badower et Monsieur Pierre-Alain Rogues : « La Forêt de Tronçais, ses chênes, ses légendes, ses fonts et ses forges »

dernière mise à jour : 2022-03-07 par