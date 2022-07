Journée du Patrimoine

2022-09-18 10:30:00 – 2022-09-18 Journée du Patrimoine : 10h30 : balade nature 3 €/pers.,14h : visite guidée du moulin gratuit, 15h : promenade en gabare tarif habituels

