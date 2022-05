Journée du patrimoine

2022-09-18 – 2022-09-18 Dimanche 18 septembre : ERVY LE CHATEL – Journée du patrimoine. Visite de la Chapelle Saint Aubin," pose de la tête dans l'arbre" (sculpture de René Prestat), boite à livres à la médiathèque. Organisée par l'association de sauvegarde du patrimoine d'Ervy. Contact : +33 (0)3 25 74 56 14 – +33 (0)6 30 04 41 03 – chatenet.m@outlook.fr

