Journée du patrimoine, 18 septembre 2022, .

Journée du patrimoine

2022-09-18 – 2022-09-18

Inauguration la nouvelle scénographie du CDEP Ospitalea. Cette scénographie a été imaginée pour répondre aux attentes et questionnements des visiteurs, mais aussi pour garder une trace de l’histoire de cette ancienne commanderie, au passé atypique au Pays basque. Le parcours s’adresse à tous les publics, locaux curieux de connaître l’histoire des lieux et visiteurs de passage de tous âges. Par la diversité des médias proposée, la scénographie a été pensée pour satisfaire chacun ; avec une particularité liée à l’histoire du site : tout ce que l’on sait sera raconté.

Visites commentées et animations seront organisées tout le week-end.

dernière mise à jour : 2022-04-06 par