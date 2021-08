JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : VISITES ET DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE Divatte-sur-Loire, 18 septembre 2021, Divatte-sur-Loire.

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : VISITES ET DÉGUSTATION AU CHÂTEAU DE LA BERRIÈRE 2021-09-18 – 2021-09-19

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique

Visite commentée ou libre (fléchée) des dépendances du château : grange, chapelle, vivier, pédiluve, fuie, etc…

Comptoir du patrimoine pour découvrir les livres sur l’histoire du château, sur le patrimoine local et échanger avec les acteurs locaux.///

Domaine Luneau – Morille à Divatte-sur-Loire : présentation de son vignoble et de sa production de pommes.

Dégustation et vente.///

Accueil, infos et buvette avec le soutien de l’association les Amis du Château de la Berrière.///

Commentaire des travaux réalisés en 2020, retenus par la Mission Bern en 2018 et soutenus par l’Etat, avec Régis Ribet, architecte du Patrimoine.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h, venez visiter le Château de la Berrière à Divatte sur Loire : visite commentée ou libre, dégustation et vente de vin et de pommes du domaine Luneau-Morille

