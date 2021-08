La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière, Loire-Atlantique JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : PARCOURS D’ÉCRITURE DÉAMBULATOIRE La Haie-Fouassière La Haie-Fouassière Catégories d’évènement: La Haie-Fouassière

Le patrimoine mis à l'honneur sera le rond-point de l'espace (ou rond-point des Cosmonautes).

Réservations : animation.locale@la-haye-fouassiere.fr Parcours d’écriture déambulatoire à La Haye-Fouassière au rond point de l’espace – Ateliers d’appropriation d’un élément patrimonial par la fiction. Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h animation.locale@la-haye-fouassiere.fr Le patrimoine mis à l’honneur sera le rond-point de l’espace (ou rond-point des Cosmonautes).

