JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : LAISSEZ-VOUS CONTER LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière, 18 septembre 2021

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique La Haie-Fouassière

Cette maison de campagne est un exemple de l’intense activité de construction de maisons de plaisance à partir du milieu du XVIIIe siècle.///

Histoire de cette « Maison des champs »///

Ce domaine fut créé sous Louis XV, par le frère du gouverneur de Nantes, Charles de Goyon-Rochefort. Ce dernier repéra au sud de Nantes d’excellentes terres sur des coteaux très rocailleux, orientés au sud et surplombant la Sèvre Nantaise. Il eut l’idée d’y planter un vignoble en Melon de Bourgogne, y fit construire des pressoirs et des celliers ainsi qu’une « folie » de style Louis XV, le château de ROCHEFORT, par l’architecte Nantais CEINERAY, afin de pouvoir venir gérer ses terres confortablement.///

C’est le seul exemple, de la région Nantaise, datant d’avant la Révolution, d’une propriété exclusivement viticole.///

Le domaine a été peu modifié, excepté certaines parcelles dont les différents propriétaires se sont séparés, mais l’exploitation des vignes ne s’est jamais interrompue depuis près de 300 ans ! C’est un beau défi que de faire perdurer cette aventure familiale. Il s’agit de sauvegarder cet ensemble exceptionnel, aussi bien du point de vue architectural que viticole, témoin de l’histoire, du savoir-faire, et des coutumes de La Haye Fouassière , tout en lui redonnant son éclat, et sa vitalité.

Aujourd’hui, cela continue d’être une aventure familiale puisque, parents, enfants, fiancé … et amis unissent leurs efforts pour relancer le Domaine de Rochefort depuis 2018.///

Réservations : 02 40 80 90 13 ou reservations@vignoble-nantais.fr

Laissez-vous conter le Château de Rochefort le samedi 18 septembre à 11h – Un guide vous propose de découvrir cette demeure qui nous est parvenue dans un remarquable état de conservation.

