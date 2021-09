Clermont-Dessous Clermont-Dessous Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Journée du Patrimoine 2021 – Clermont-Dessous Clermont-Dessous Clermont-Dessous Catégories d’évènement: Clermont-Dessous

Journée du Patrimoine 2021 – Clermont-Dessous 2021-09-18 – 2021-09-18

Clermont-Dessous Lot-et-Garonne Clermont-Dessous A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le patrimoine de Clermont-Dessous. Les trois églises seront ouvertes et en accès libre de 10h à 18h sur les 2 jours.

