Haute-Goulaine Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : CHASSE AUX TRÉSORS AU CHÂTEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : CHASSE AUX TRÉSORS AU CHÂTEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine, 18 septembre 2021, Haute-Goulaine. JOURNÉE DU PATRIMOINE 2021 : CHASSE AUX TRÉSORS AU CHÂTEAU DE GOULAINE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:30:00

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine 7.5 7.5 EUR L’origine de ce château millénaire est très ancienne et se confond avec celle de la famille de Goulaine qui l’a toujours habité, sauf au moment de la Révolution Française, et pendant la première moitié du XIXe siècle. Goulaine fait partie de la prestigieuse liste des châteaux de la Loire. Construit en pierre de tuffeau, c’est au XVIIe siècle que le château sera complété par ses ailes. Un château breton au Moyen-âge Ce fût au départ un puissant château fort, parfaitement protégé par sa ceinture de marécages (aujourd’hui marais de marais de Goulaine). Au XIIe siècle, le château de Goulaine est situé sur les Marches de Bretagne, frontière entre le Duché et le royaume de France. Le premier de la généalogie de cette grande famille, Jean Ier de Goulaine, est d’ailleurs nommé Capitaine de la ville de Nantes en 1158. Au départ, les Goulaine sont donc des seigneurs bretons, au service du Duché de Bretagne. Si certains vestiges de son passé fortifié du XIIe siècle sont encore visibles, l’édifice médiéval laisse sa place à la fin du XVe siècle à un magnifique Corps de Logis Renaissance. Concert de la Chorale de la Perverie, mise en service du caroussel de 1915 dans la cour d’honneur, démonstrations de combat à l’épée par l’association « Spadassins, brigandes et flibustiers ». Informations : contact@chateaudegoulaine.fr

Tarif : 7,50€. Gratuité jusqu’à 16 ans. Chasse aux trésors et mise à disposition de jeux en bois au Château de Goulaine le samedi 18 septembre de 14h à 18h30 contact@chateaudegoulaine.fr L’origine de ce château millénaire est très ancienne et se confond avec celle de la famille de Goulaine qui l’a toujours habité, sauf au moment de la Révolution Française, et pendant la première moitié du XIXe siècle. Goulaine fait partie de la prestigieuse liste des châteaux de la Loire. Construit en pierre de tuffeau, c’est au XVIIe siècle que le château sera complété par ses ailes. Un château breton au Moyen-âge Ce fût au départ un puissant château fort, parfaitement protégé par sa ceinture de marécages (aujourd’hui marais de marais de Goulaine). Au XIIe siècle, le château de Goulaine est situé sur les Marches de Bretagne, frontière entre le Duché et le royaume de France. Le premier de la généalogie de cette grande famille, Jean Ier de Goulaine, est d’ailleurs nommé Capitaine de la ville de Nantes en 1158. Au départ, les Goulaine sont donc des seigneurs bretons, au service du Duché de Bretagne. Si certains vestiges de son passé fortifié du XIIe siècle sont encore visibles, l’édifice médiéval laisse sa place à la fin du XVe siècle à un magnifique Corps de Logis Renaissance. Concert de la Chorale de la Perverie, mise en service du caroussel de 1915 dans la cour d’honneur, démonstrations de combat à l’épée par l’association « Spadassins, brigandes et flibustiers ». Informations : contact@chateaudegoulaine.fr

Tarif : 7,50€. Gratuité jusqu’à 16 ans. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Autres Lieu Haute-Goulaine Adresse Ville Haute-Goulaine lieuville 47.2043#-1.4026