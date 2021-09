Frégimont Frégimont Frégimont, Lot-et-Garonne Journée du Patrimoine 2021 – Balade de Sainte-Raffine Frégimont Frégimont Catégories d’évènement: Frégimont

Journée du Patrimoine 2021 – Balade de Sainte-Raffine 2021-09-18

Frégimont Lot-et-Garonne Frégimont A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les Amis de Sainte-Raffine vous accueillent pour vous présenter les Balades de Sainte-Raffine sur site autour d’un bon café. Le circuit est en libre accès tout le week-end.

Gratuit +33 5 53 67 40 13 A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les Amis de Sainte-Raffine vous accueillent pour vous présenter les Balades de Sainte-Raffine sur site autour d’un bon café. Le circuit est en libre accès tout le week-end.

