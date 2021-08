Vertou Vertou Loire-Atlantique, Vertou JOURNEE DU PATRIMOINE 2021 AU MOULIN GAUTRON A VERTOU Vertou Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vertou

JOURNEE DU PATRIMOINE 2021 AU MOULIN GAUTRON A VERTOU Vertou, 18 septembre 2021, Vertou. JOURNEE DU PATRIMOINE 2021 AU MOULIN GAUTRON A VERTOU 2021-09-18 – 2021-09-18

Vertou Loire-Atlantique Vertou Visite du Moulin Gautron///

Dans le cadre des fouilles archéologiques réalisées à proximité de l’écluse et sur l’emprise de la Chaussée des Moines, découvrez le métier d’archéologue et les enjeux des fouilles. journée du Patrimoine au Moulin Gautron à Vertou samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Visite du Moulin Gautron///

Dans le cadre des fouilles archéologiques réalisées à proximité de l’écluse et sur l’emprise de la Chaussée des Moines, découvrez le métier d’archéologue et les enjeux des fouilles. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vertou Autres Lieu Vertou Adresse Ville Vertou lieuville 47.16641#-1.48231