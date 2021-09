Aiguillon Aiguillon Aiguillon, Lot-et-Garonne Journée du Patrimoine 2021 – Aiguillon Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

Journée du Patrimoine 2021 – Aiguillon Aiguillon, 18 septembre 2021, Aiguillon. Journée du Patrimoine 2021 – Aiguillon 2021-09-18 – 2021-09-18

Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir le patrimoine d’Aiguillon au cœur du Lot-et-Garonne. Même programme sur les 2 jours :

– 10h00 – Visite du château des Ducs d’Aiguillon, avec Alain Paraillous

RDV devant l’église St-Félix

– 14h00 – Visite du Château de Lunac, avec Eric Le Moine

RDV devant le Château de Lunac

– 16h00 – Départ vers la confluence et les quartiers du Lot.

