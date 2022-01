JOURNÉE DU PARDON ET DE LA MISSION Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

JOURNÉE DU PARDON ET DE LA MISSION Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 13 avril 2019, Paris. JOURNÉE DU PARDON ET DE LA MISSION

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, le samedi 13 avril 2019 à 09:30

Des prêtres seront à votre disposition pour donner le **sacrement de réconciliation** la veille des Rameaux. Pendant la journée, plusieurs groupes de la paroisse se relaieront pour une **adoration continue** toute la journée. Un accueil spirituel est aussi organisé afin de confier au Seigneur les intentions qui nous tiennent à cœur ! **NOUVEAUTÉ**** !** Dans l’après-midi, une mission est organisée dans le quartier avec les jeunes … et ceux qui veulent venir pour informer les gens du quartier sur les jours saints et permettre de recueillir à l’église un rameau pour leurs maisons. Sacrement de réconciliation – Adoration continue – Mission dans la rue Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-13T09:30:00 2019-04-13T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris Ville Paris lieuville Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

JOURNÉE DU PARDON ET DE LA MISSION Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 2019-04-13 was last modified: by JOURNÉE DU PARDON ET DE LA MISSION Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 13 avril 2019 Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris Paris