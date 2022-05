JOURNÉE DU NAUTISME DURABLE – TOUCHE PAS À MON SPOT ! Le Pouliguen, 11 juin 2022, Le Pouliguen.

JOURNÉE DU NAUTISME DURABLE – TOUCHE PAS À MON SPOT ! Le Pouliguen

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-11 17:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Participez à une journée de sensibilisation, sous le signe du nautisme et de la préservation de l’environnement ! Au programme, Matinée : Collecte de déchets & sensibilisation à la biodiversité du site nRDV 9h30 Parking de la Baie du Guec – Boulevard des Maures sur la côte sauvage du Pouligue Collecte de déchets encadrée par Surfrider et Decos Environnement nAnimations prévues pour les enfants Pause Déjeuner zéro-déchet dans le Petit Bois nAnimations zéro-déchet avec Les Hameaux Bio de 12h30 à 14h30 n(pique-nique non fourni mais vélo smoothie à disposition pour les courageux !) Après-midi : Découvertes & initiations gratuites nInitiations nautiques kayak et paddle avec le CNBPP – Sur la plage du Nau nInitiations Trottinettes Electriques avec Natura Trott – Départ du Petit Bois Seule la participation à la collecte de déchets du matin donne accès aux initiations nPrévoir une tenue adaptée pour les activités, casquettes et crème solaire (crème solaire écoresponsable en vente dans nos bureaux [lien vers boutique en ligne] !) Conditions d’inscriptions : nEvènement gratuit / Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : nAux guichets de tous les bureaux d’informations nPar téléphone au 02 40 24 34 44 nEn ligne sur [lien à venir] Profitez de la journée pour participer à un jeu concours et gagner un séjour dans le réseau Gîtes de France ! Evènement proposé en collaboration avec Loire-Atlantique Développement & Surfrider Fondation, avec la contribution de partenaires locaux : Mairie du Pouliguen, Club de voile le CNBPP, Natura Trott, Decos Environnement et les Hameaux Bio.

Participez à une journée de sensibilisation, sous le signe du nautisme et de la préservation de l’environnement ! Au programme, Matinée : Collecte de déchets & sensibilisation à la biodiversité du site nRDV 9h30 Parking de la Baie du Guec – Boulevard des Maures sur la côte sauvage du Pouligue Collecte de déchets encadrée par Surfrider et Decos Environnement nAnimations prévues pour les enfants Pause Déjeuner zéro-déchet dans le Petit Bois nAnimations zéro-déchet avec Les Hameaux Bio de 12h30 à 14h30 n(pique-nique non fourni mais vélo smoothie à disposition pour les courageux !) Après-midi : Découvertes & initiations gratuites nInitiations nautiques kayak et paddle avec le CNBPP – Sur la plage du Nau nInitiations Trottinettes Electriques avec Natura Trott – Départ du Petit Bois Seule la participation à la collecte de déchets du matin donne accès aux initiations nPrévoir une tenue adaptée pour les activités, casquettes et crème solaire (crème solaire écoresponsable en vente dans nos bureaux [lien vers boutique en ligne] !) Conditions d’inscriptions : nEvènement gratuit / Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : nAux guichets de tous les bureaux d’informations nPar téléphone au 02 40 24 34 44 nEn ligne sur [lien à venir] Profitez de la journée pour participer à un jeu concours et gagner un séjour dans le réseau Gîtes de France ! Evènement proposé en collaboration avec Loire-Atlantique Développement & Surfrider Fondation, avec la contribution de partenaires locaux : Mairie du Pouliguen, Club de voile le CNBPP, Natura Trott, Decos Environnement et les Hameaux Bio.

Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-05-13 par