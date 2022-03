Journée du mouvement hiver à GENSAC Gensac, 19 mars 2022, Gensac.

Journée du mouvement hiver à GENSAC Gensac

2022-03-19 16:30:00 – 2022-03-19

Gensac Gironde Gensac

Journée du Mouvement Hiver 2022 à la Salle polyvalente de Gensac pour enfants, ados, adultes.

Après-mid DANSE CONTACT – Venir avec son partanire si possible) : 16h30/17h30 : 7-10 ans – 17h45/18h45 : 11 ans et ++

SOIREE AEROBOXE : 18h/19h : 7-10 ans – 19h15/20h15 : 11 ans et + +

Inscriptions obligatoires stages soumis au nombre d’inscrits et aux normes sanitaires

Gratuit pour les adhérents – 8€ la séance pour les non-adhérents.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

infos : Alexis 06.13.53.62.59

+33 6 13 53 62 59

ALAC GENSAC

Gensac

