Vatan Vatan Indre, Vatan Journée du Matrimoine Vatan Vatan Catégories d’évènement: Indre

Vatan

Journée du Matrimoine Vatan, 19 septembre 2021, Vatan. Journée du Matrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Vatan Indre Nous organisons, à La Pratique, la journée du Matrimoine, en partenariat avec le collectif H/F Centre-Val de Loire.

Au programme de la journée du dimanche 19 septembre à La Pratique.

– 14h Conférence d’Eliane Viennot – Marguerite de Valois ou la reine Margot ? ou comment les grandes autrices disparaissent

– 16h Vernissage de l’exposition – Femmes créatrices d’Afghanistan

– 17h Spectacle de danse tout public – 2/Time – Compagnie La Tarbasse

Entrée libre sur réservation au 06 95 24 61 46 ou info@lapratique.org

Pass sanitaire valide obligatoire Qu’est-ce que le matrimoine ? héritage culturel constitué de notre Patrimoine (ce qui vient des pères) et de notre Matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion de matrimoine, le mot, comme les femmes qui le composent, nous nous réapproprions l’intégralité de l’héritage culturel. info@lapratique.org +33 6 95 24 61 46 http://www.lapratique.org./ Nous organisons, à La Pratique, la journée du Matrimoine, en partenariat avec le collectif H/F Centre-Val de Loire.

Au programme de la journée du dimanche 19 septembre à La Pratique.

– 14h Conférence d’Eliane Viennot – Marguerite de Valois ou la reine Margot ? ou comment les grandes autrices disparaissent

– 16h Vernissage de l’exposition – Femmes créatrices d’Afghanistan

– 17h Spectacle de danse tout public – 2/Time – Compagnie La Tarbasse

Entrée libre sur réservation au 06 95 24 61 46 ou info@lapratique.org

Pass sanitaire valide obligatoire dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Vatan Autres Lieu Vatan Adresse Ville Vatan lieuville 47.07405#1.80784