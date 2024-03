Journée du luth Abbaye de Graville Le Havre, dimanche 9 juin 2024.

Journée du luth Abbaye de Graville Le Havre Seine-Maritime

Les journées du luth organisées chaque année à l’Abbaye de Graville au printemps et en octobre, proposent, au travers de concerts et de discussions, de mettre en valeur ces instruments à cordes pincées très en vogue à la cour de François Ier et jusqu’à l’époque Baroque, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe.

Pour cette première Journée du luth de l’année et ce 35ème concert depuis l’existence de l’évènement, Diane Chmela, Vincent Maurice et James Holland vous feront voyager en Irlande, en Ecosse et en Angleterre.

Au programme

15h00 Musiques traditionnelles irlandaises et écossaises par Diane Chmela (alto) et Vincent Maurice (luth)

16h00 Programme autour de John Dowland (1563-1626), par James Holland (luth)

Gratuit, réservation conseillée

Les journées du luth organisées chaque année à l’Abbaye de Graville au printemps et en octobre, proposent, au travers de concerts et de discussions, de mettre en valeur ces instruments à cordes pincées très en vogue à la cour de François Ier et jusqu’à l’époque Baroque, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe.

Pour cette première Journée du luth de l’année et ce 35ème concert depuis l’existence de l’évènement, Diane Chmela, Vincent Maurice et James Holland vous feront voyager en Irlande, en Ecosse et en Angleterre.

Au programme

15h00 Musiques traditionnelles irlandaises et écossaises par Diane Chmela (alto) et Vincent Maurice (luth)

16h00 Programme autour de John Dowland (1563-1626), par James Holland (luth)

Gratuit, réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Journée du luth Le Havre a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie