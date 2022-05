Journée du livre enfant – Partir en livre Les Granges Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean

Journée du livre enfant – Partir en livre Les Granges, 3 juillet 2022, Saint-Jean. Journée du livre enfant – Partir en livre

Les Granges, le dimanche 3 juillet à 14:30

Report de la journée du 23 janvier Actions proposées par les associations de parents d’élèves des écoles de Saint-Jean. **Au programme :** Bourse d’échange de livres d’occasion Coin lecture Ateliers d’écriture Ateliers dessins Ateliers créatifs Jeux de société Lecture théâtralisée pour les petits Saint-Jean Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:30:00 2022-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jean Autres Lieu Les Granges Adresse 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Les Granges Saint-Jean Departement Haute-Garonne

Les Granges Saint-Jean Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/

Journée du livre enfant – Partir en livre Les Granges 2022-07-03 was last modified: by Journée du livre enfant – Partir en livre Les Granges Les Granges 3 juillet 2022 Les Granges Saint-Jean Saint Jean

Saint-Jean Haute-Garonne