– Bourse d’échange livres d’occasion – Coin lecture – Ateliers d’écriture – Ateliers dessin – Ateliers créatif – Jeux de société – Lectures théâtralisées pour les plus petits 16h – Proclamation des résultats des concours de nouvelles, de poèmes, de BD et d’illustrations. Les concours pour les élémentaires et les maternelles, ont été présentés aux élèves dans les écoles. Les enfants ont jusqu’au vendredi 7 janvier pour participer et déposer leur création dans les boîtes aux lettres des associations de parents d’élèves. Entrée libre et gratuite Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

