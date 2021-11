Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Journée du Kirsch de Fougerolles AOC Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert À la salle des fêtes, atelier d’initiation à la dégustation, projection du court-métrage ” Les âmes bleues de l’eau-de-vie”, exposition d’aquarelles “Merveilles au pays fougerollais”, présentation de plant de cerisiers, buvette et restauration sur réservation.

Portes ouvertes chez les bouilleurs de cru, distillateur et acteurs de la filière Kirsch, visites gratuites. c-bourbon@peureux.com +33 3 84 49 11 33

