Gymnase Aubertin, le samedi 27 novembre à 10:00 Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h30 pour vous amuser entre amis ou en famille. La journée du jeu est de retour cette année encore au gymnase Aubertin ! Gymnase Aubertin 67 rue de Ruzé Villeparisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:30:00

