Journée du Jardin Montagnac-sur-Lède, 8 mai 2022, Montagnac-sur-Lède.

Journée du Jardin Rue de la mairie Place de la Salle des Fêtes Montagnac-sur-Lède

2022-05-08 – 2022-05-08 Rue de la mairie Place de la Salle des Fêtes

Montagnac-sur-Lède 47150 Montagnac-sur-Lède

La Journée du Jardin, c’est le dimanche 8 mai à partir de 9 heures à Montagnac sur Lède dans le Lot et Garonne.

Vous y trouverez de quoi agrémenter vos jardins : des fleurs, des plantes, des arbustes, des arbres, des outils et des accessoires de jardin.

Vous retrouverez aussi des artisans et des créateurs, des produits du terroir et de l’agriculture biologique, une exposition, des associations, des démonstrations, des ateliers créatifs,…

Vous y trouverez de quoi agrémenter vos jardins : plants, fleurs, arbustes, accessoires et déco.

Ainsi que des artisans et des créateurs, des produits du terroir et de l’agriculture biologique, une exposition, des associations, des démonstrations et ateliers créatifs,…

+33 6 84 54 39 83

La Journée du Jardin, c’est le dimanche 8 mai à partir de 9 heures à Montagnac sur Lède dans le Lot et Garonne.

Vous y trouverez de quoi agrémenter vos jardins : des fleurs, des plantes, des arbustes, des arbres, des outils et des accessoires de jardin.

Vous retrouverez aussi des artisans et des créateurs, des produits du terroir et de l’agriculture biologique, une exposition, des associations, des démonstrations, des ateliers créatifs,…

Alicja Canva

Rue de la mairie Place de la Salle des Fêtes Montagnac-sur-Lède

dernière mise à jour : 2022-03-16 par