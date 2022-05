Journée du Handicap et de la Famille en Forêt de Saoû Saou Catégories d’évènement: Drôme

Journée du Handicap et de la Famille en Forêt de Saoû, 28 juin 2022, Saou. Journée du Handicap et de la Famille en Forêt de Saoû Saou

2022-06-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-28 17:00:00 17:00:00

Saou 26400 La forêt attire au fil des ans de plus en plus de visiteurs. Publics variés venant pour des raisons multiples mais toujours pour retrouver une nature protégée et paisible. Balade en calèche gratuite. Saou

