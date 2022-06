Journée du feu

2022-07-14 16:00:00 – 2022-07-14 23:59:00 L'Amicale des Sapeurs Pompiers d'Obernai organise cette journée. A 16h grand défilé des troupes à travers la ville avec la batterie fanfare des sapeurs pompiers de Rosenwiller. A 16h30 début des festivités avec exposition des véhicules, animations enfants, démonstrations des JSP. A 18h30 début du bal populaire animé par l'orchestre Les Schatzy. Restauration sur place par les sapeurs pompiers d'Obernai. A 23h feu d'artifice. Défilé des Sapeurs-pompiers dans la ville, exposition d'engins, démonstrations, jeux enfants. Grand bal gratuit dès 18h30 animé par l'orchestre Les Schatzi. Feu d'artifice vers 23h organisé par la ville d'Obernai.

