Journée du festival ” Chantons sous les pins ” Sabres, 25 juin 2022, Sabres.

Journée du festival ” Chantons sous les pins ” Sabres

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

Sabres Landes

EUR 9.5 Que serait une année à l’Écomusée de Marquèze sans le rendez-vous donné par Chantons sous les Pins et ses artistes ?

En trois ans à peine, la journée est devenue un immanquable de la saison sur l’airial landais du XIXème siècle.

Cette année encore, même si l’affiche reste à dévoiler, les ingrédients seront réunis le samedi 25 juin : concerts & déambulations musicales pour petits et grands, installations sonores et d’autres surprises !

+33 5 24 73 37 40

dernière mise à jour : 2022-04-05 par