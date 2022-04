Journée du fait main Vouziers Vouziers Catégorie d’évènement: Vouziers

Journée du fait main Vouziers, 14 mai 2022, Vouziers. Journée du fait main 21 A Rue de Prague Vouziers

2022-05-14 – 2022-05-14

21 A Rue de Prague Vouziers Ardennes Vouziers Retrouvez différentes créateurs Ardennais, qui vous proposeront toutes leurs créations :- Mélanges de thé et plantes,- Bougies artisanales,- Bijoux et créations en résine époxy,- Pierres minérales et bois,- Couture,- Zéro déchets,- Scrapbooking,- Peinture à l’aiguille…org. LMDA et Elé Candle +33 6 42 70 54 88 21 A Rue de Prague Vouziers

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Vouziers Autres Lieu Vouziers Adresse 21 A Rue de Prague Ville Vouziers lieuville 21 A Rue de Prague Vouziers

Vouziers Vouziers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouziers/

Journée du fait main Vouziers 2022-05-14 was last modified: by Journée du fait main Vouziers Vouziers 14 mai 2022

Vouziers