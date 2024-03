Journée du droit public Faculté de droit – Entresol Rennes, jeudi 4 avril 2024.

Les professions du droit public ainsi que les écoles de formation à ces professions y seront représentées. 26 stands et 16 conférences. Jeudi 4 avril, 13h00 1

Du 2024-04-04 13:00 au 2024-04-04 17:00.

La Faculté de droit et de science politique et le Tribunal administratif de Rennes organisent une Journée du droit public, le 4 avril de 13 heures à 17 heures, à la Faculté (entresol).

Toutes les professions du droit public (administrations d’État, collectivités territoriales, juridictions, armées, barreau) ainsi que les écoles de formation à ces professions y seront représentées, à travers 26 stands et 16 conférences.

L’objectif de cette manifestation est d’informer les visiteurs sur la grande diversité des métiers du droit public et sur les manières d’y accéder, mais également de nouer des contacts en vue d’y permettre des recrutements, ou d’y obtenir des stages.

Venez nombreux !

Faculté de droit – Entresol 9 rue Jean macé – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine