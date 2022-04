JOURNÉE DU DOCUMENT RARE Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Cette Journée est l'occasion pour la SLA d'ouvrir ses archives avec la présentation de documents qui ne sont pas habituellement accessibles au public. Entre autres pièces concernant l'histoire de la ville, notamment des plans cadastraux de différentes époques et des planches de l'herbier Camus, dont la SLA a la garde. Des planches vieilles de plus de 150 ans. accueil-sla@sla-cholet.org http://www.sla-cholet.org/

