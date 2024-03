Journée du cheval Hargnies, dimanche 7 juillet 2024.

Journée du cheval Hargnies Ardennes

Le public pourra assister à un concours de débardage avec les chevaux de trait, au spectacle équestre ainsi qu’aux traditionnels parcours d’attelage et de dressage, sans oublier la grande foire artisanale et la brocante. Journée du Cheval 2024 Dimanche 7 juillet 2023 à HARGNIES Journée où la place de Launet accueillera les animations suivantes *6h00 Accueil des brocanteurs. *9h00 Inauguration de la journée. * Débardages Attelages Démonstrations équestres. * Spectacle sur la légende de Bayard racontée par Cheval Spectacle. *Jeux pour enfants, balade en poney. *Artisanat, Nature et Traditions. * Repas ardennais (réservation souhaitable). *Concert du Groupe Affinity. ENTRÉE GRATUITE Renseignements complémentaires 06 11 86 40 08 ou par mail à lajourneeducheval08@gmail.com

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-07

Place de Launet

Hargnies 08170 Ardennes Grand Est lajourneeducheval08@gmail.com

L’événement Journée du cheval Hargnies a été mis à jour le 2024-03-01 par Ardennes Tourisme