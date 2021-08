Journée du Cheval Arnac-Pompadour Arnac-Pompadour, 15 août 2021, Arnac-PompadourArnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour Courses hippiques : entrée payante : 6€ – CSO : entrée libre. Port du masque obligatoire et respect des mesures sanitaires. Pass Sanitaire :

Vu de la réglementation en vigueur, l’entrée sur le site du concours se fera obligatoirement sur présentation du pass sanitaire. Pour cela, pour les personnes de plus de 18 ans il faudra présenter soit :

Un certificat du cycle vaccinal complet + 7 jours

Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

Un certificat de rétablissement (test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois)

Il sera possible de réaliser un test PCR dimanche 15 août, sur la place du château.

Le 15 août à Pompadour : c’est LA Journée du Cheval !!!

Toute la journée : concours de saut d’obstacles au stade équestre de Puy-Marmont et visites du Château

9h30 : messe de la Saint-Hubert sur l’ hippodrome

11h : présentation de poulinières et démonstration équestre de la Compagnie Atao au stade équestre de Puy-Marmont

À partir du 14h : courses hippiques (courses de plat et d’obstacles, courses de poneys et Grand Cross de Pompadour) – hippodrome

21h : Soirée de la Marquise au château

Un bracelet sera distribué après contrôle du pass afin de facilité la circulation sur Pompadour (Hippodrome – Châteaux de Pompadour – Puy Marmont – Spectacles). Il sera possible de réaliser un test PCR dimanche 15 août, sur la place du château.

accueil@terresdecorreze.com +33 5 55 73 15 71

