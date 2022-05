Journée du cheval

Journée du cheval, 20 août 2022, . Journée du cheval

2022-08-20 11:00:00 – 2022-08-20 22:00:00 Démonstrations de dressage (Troupe ” Arcadie “), d’attelage, de concours hippique ; balades en calèche et poneys, expositions, jeux pour enfants…

