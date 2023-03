Journée du chant occitan Lalbenque OT CVL Lalbenque - Limogne Lalbenque Catégories d’Évènement: Lalbenque

Journée du chant occitan, 25 mars 2023, Lalbenque

2023-03-25 09:00:00 – 2023-03-25 19:30:00
Lalbenque
Lot

Lot Lalbenque Journée « CANTEM » consacrée au chant occitan. Une table ronde, onze ateliers de chants proposés (trois au choix) et un bal traditionnel de clôture (animé par des musiciens présents). Proposée par l’association SULPIC. Bal dansant

