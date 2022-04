JOURNÉE DU CAPITAINE, 28 avril 2022, .

JOURNÉE DU CAPITAINE

2022-04-28 11:00:00 – 2022-04-28 15:30:00

EUR 64 64 Au programme : promenade au cœur de la ville en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du “Bout du monde” ) et croisière déjeuner à bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical, passage

de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !

Participez à la Journée du Capitaine avec la cie le Duc des Chauvières, à Château-Gontier !

dernière mise à jour : 2022-03-25 par