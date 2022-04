Journée du bien-être équin et humain Centre Équestre Albigeois (CEA), 10 avril 2022, Albi.

Journée du bien-être équin et humain

Centre Équestre Albigeois (CEA), le dimanche 10 avril à 10:00

Une **journée de conférences et de démonstrations** animée par des professionnels qui placent au cœur de leurs pratiques le bien-être équin et humain. Durant la journée, venez assister au **spectacle équestre de la Compagnie ATAO.** De nombreuses activités à découvrir : Shiatsu, Masseur équin, Maréchalerie, Dentiste, Ethologie, Phytothérapie, Kinésiologie, Alimentation et soins naturels, Communication animale, Ergonomie des selles et embouchures, Sellerie, Vétérinaire équin, Géobiologie et bien être, Sophrologie et préparation mentale, Produits d’ânesse, Services équestres et Pension, Cheval médiateur : Equithérapie et équicoaching, Méditation avec les chevaux, Comportementaliste équin… * Buvette et restauration toute la journée * Entrée gratuite * En cas de pluie, manifestation déplacée sous les manèges.

Entrée gratuite.

Le Centre Équestre Albigeois organise la 3è édition de cette journée placée sous le signe du bien-être !

Centre Équestre Albigeois (CEA) Chemin de Puech Petit, Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00