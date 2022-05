Journée du bien être 2022

2022-06-11 – 2022-06-11 Cette journée rassemble des activités multi générationnelles qui, au travers de différentes approches, s’animent autour d’un objectif commun: le Bien-être !

Dans une ambiance conviviale, cette journée est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour eux. Les activités sont regroupées sous 3 thèmes : – Bien dans son corps et dans sa tête

– Bien par le sport

– Bien ensemble Venez profiter de moments de détente, participer à des activités ludiques et sportives, bénéficier de conseils de professionnels. Un programme à partager en famille et/ou entre amis.

De quoi vous ressourcer avant l’été ! De 9h à 17h30 samedi 11 juin, plus de 30 activités multi-générationnelles sont proposées gratuitement dans les Jardins des Palais des congrès à Trestraou, Boulevard Joseph Le Bihan. Possibilité de se restaurer sur place +33 2 96 49 02 45 http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/culture-et-animations/journee-du-bien-etre-a-perros.html Cette journée rassemble des activités multi générationnelles qui, au travers de différentes approches, s’animent autour d’un objectif commun: le Bien-être !

