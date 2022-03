JOURNÉE DU BASKET FÉMININ DE L’EFFORT BASKET DE MIRECOURT Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Mirecourt Vosges Mirecourt Journée du basket féminin de l’Effort basket de Mirecourt.

09h30 à 11h30 : Tournoi U9, U11.

13h00 : Pré Région : EBM contre Val d’Ajol.

15h30 : NF3 : EBM contre CSL Dijon.

Tout au long de la journée, nos joueuses et bénévoles seront mises à l’honneur. Des ateliers photos, maquillage, seront également proposés.

Présence de l’association Vit’elle en rose durant cette journée avec leur stand de goodies et quelques douceurs sucrées.

Et pour les soutenir encore plus, une TOMBOLA sera organisée dont les fonds leur seront totalement reversés.

Buvette et restauration sur place.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. +33 3 29 37 05 97 http://www.club.quomodo.com/basketmirecourt Effort Basket Mirecourt

