Journée du 22 décembre Place Jourdan, 22 décembre 2021, Miramas.

Place Jourdan, le mercredi 22 décembre à 10:00

### **Dans les igloos**, toute la journée – Atelier réalisation de cerf-volants avec Festivol. – Atelier proposé par L’ADMR : créer sa déco de Noël zéro déchet. ### **Tirage au sort de la Maison de l’Avent** Parvis Hôtel de ville ### **Déambulations oniriques « Les filles de l’air »** 14h, 15h et 16h place Jourdan Avec montgolfière sonorisée, 3 comédiennes et un oiseau articulé.

Entrée libre et gratuite

Place Jourdan Place Jourdan 13140 Miramas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T16:00:00

