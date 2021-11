Miramas La Coloc Ephémère Bouches-du-Rhône, Miramas Journée du 21 décembre La Coloc Ephémère Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Journée du 21 décembre La Coloc Ephémère, 21 décembre 2021, Miramas. Journée du 21 décembre

La Coloc Ephémère, le mardi 21 décembre à 14:00

### **Dans les igloos**, toute la journée – **Ateliers cirque** : tissus aérien, échasses, sculpture sur ballons, foulards, bâtons, boule d’équilibre, jonglerie… – 14h >17h : **Escape game familial** – Le Professeur Abracadabrant a empoisonné l’eau de Miramas. Parviendrez- vous à ouvrir le coffre contenant les 2 fioles antipoison cachées dedans ? ### **Collecte de jouets** par le conseil municipal des jeunes 14h > 17h à la Coloc éphémère de Noël – 19 avenue Charles-de-Gaulle ### **Lecture d’histoires de Noël pour les enfants** et goûter offert. 15h à la Coloc éphémère de Noël – 19 av Charles-de-Gaulle Sur inscription à l’Office de tourisme : 04 90 58 08 24 Ciné drive – Coco (film d’animation – 2017) 17h30 sur le parking du théâtre La Colonne Chocolat chaud offert, pensez à votre plaid !

Gratuit, sans réservation

Dans les igloos, collecte de jouets, collecte de jouets et ciné drive – Coco La Coloc Ephémère 19 avenue Charles-de-Gaulle Miramas

