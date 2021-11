Miramas Place Jourdan Bouches-du-Rhône, Miramas Journée du 20 décembre Place Jourdan Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Journée du 20 décembre Place Jourdan, 20 décembre 2021, Miramas. Journée du 20 décembre

Place Jourdan, le lundi 20 décembre à 10:00

### **Dans les igloos**, toute la journée **Ateliers cirque** : tissus aérien, échasses, sculpture sur ballons, foulards, bâtons, boule d’équilibre, jonglerie… **Atelier avec MS Cooking** : décoration de biscuits de Noël en pain d’épices. ### **Ciné drive** **Donne mois des ailes** (film aventure famille – 2019) 17h30 sur le parking du théâtre La Colonne Chocolat chaud offert, pensez à votre plaid !

Gratuit, sans réservation

ateliers dans les igloos et ciné drive avec le film « Donne moi des ailes »

2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T19:00:00

