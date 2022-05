Journée du 14 juillet, 14 juillet 2022, .

Journée du 14 juillet

2022-07-14 – 2022-07-14

Journée famille avec randonnée cycliste, casse-croûte à midi.

Goûter et spectacle de magie l’après-midi, repas le soir avec jambon à la broche et piperade.

Bal avec sono et feu d’artifice .

