Journée »Droit aux vacances pour tous » Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement, samedi 17 février 2024.

La Ville de Marseille engagée dans une politique de vacances pour les petits Marseillais.Enfants

Samedi 17 février de 10h à 17h, aura lieu la journée « Droit aux vacances pour tous » à l’Espace Bargemon (place Bargemon 2e).



Cette journée est organisée par la Ville de Marseille dans le cadre de sa politique d’éducation populaire.



Seront présentes des associations avec lesquelles la Ville de Marseille a noué des partenariats et qui soit sont organisatrices de séjours de vacances, soit accompagnent des jeunes à la mise en place de projets citoyens.



Les objectifs de cette journée



Proposer aux petits Marseillais et aux familles de rencontrer des associations organisatrices de séjours de vacances afin de trouver un lieu de séjour et d’avoir moins d’appréhension, éventuellement, pour un premier départ.

Valoriser les activités portées par les enfants et les jeunes dans le cadre de leurs départs en vacances, en mettant en cohérence la démarche citoyenne dans laquelle ils se sont engagés et leurs projets de vacances collectives.



Partenaires de la Ville de Marseille CAF, Union nationale des associations de tourisme, Jeunesse en plein air, Comité Régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire, Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active, Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES). .

Espace Villeneuve Bargemon 6 rue de la Guirlande

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

