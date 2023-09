Journée d’ouverture de la semaine de lutte contre les discriminations Centre social Rosa Parks Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée d’ouverture de la semaine de lutte contre les discriminations Centre social Rosa Parks Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer celles et ceux qui s’engagent contre les discriminations! Au programme: village associatif, exposition, projection d’un court-métrage, atelier voguing, jeux, etc Avec notamment: APSV, PAD 19, Défenseur des droits, SOS Racisme, SOS Homophobie, Mag jeunes LGBT, Dans le genre égales, FDFA, ATD Quart Monde, AIDES, CIDFF, Korhom Centre social Rosa Parks 219 Bd Macdonald 75019 Paris Contact :

Centre social Rosa Parks 219 Bd Macdonald 75019 Paris

