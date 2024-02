Journée d’orientation à cheval Bréville-les-Monts, dimanche 3 mars 2024.

Journée d’orientation à cheval Bréville-les-Monts Calvados

Vous aimez l’équitation et êtes à l’aise aux trois allures en extérieur et tel un aventurier retrouver votre chemin ? Alors participez à cette journée d’orientation organisée par les écuries d’Hérouvillette.

Pique-nique à prévoir ainsi que votre matériel d’orientation carte, boussole etc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:30:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Les écuries d’Hérouvillette

Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie eeeherouvillette@gmail.com

