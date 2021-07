Nantes La Boutique du Partage Loire-Atlantique, Nantes Journée dons de fournitures scolaires La Boutique du Partage Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée dons de fournitures scolaires La Boutique du Partage, 18 août 2021-18 août 2021, Nantes. Journée dons de fournitures scolaires

La Boutique du Partage, le mercredi 18 août à 10:00

C’est bientôt la rentrée et avec elle l’inévitable achat de fournitures scolaires. Et si cette année, on trouvait une partie de son matériel grâce à l’économie du partage ? La Boutique du Partage vous propose une journée spéciale “dons pour la rentrée scolaire” afin d’alléger votre budget rentrée des classes. Une belle occasion d’économiser tout en donnant une seconde vie à des fournitures ! Rendez-vous le mercredi 18 août 2021 entre 10h et 15h à la Boutique du Partage pour repartir avec votre kit de rentrée ! Distribution gratuite dans la limite des stocks disponibles et de 3 lots par personne.

Entrée libre

Distribution gratuite de fournitures scolaires dans la limite des stocks disponibles La Boutique du Partage 09 rue Jules Noël 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu La Boutique du Partage Adresse 09 rue Jules Noël 44100 Nantes Ville Nantes lieuville La Boutique du Partage Nantes