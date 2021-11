Chateauneuf-sur-loire Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté Châteauneuf-sur-Loire Journée “Don de livres” Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Journée “Don de livres” Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté, 11 décembre 2021, Chateauneuf-sur-loire. Journée “Don de livres”

Espace Kohler-Choquet, 2ème étage, rue de la Liberté, le samedi 11 décembre à 09:00 Voir http://www.chateauneuf-sur-loire.com/bibliotheque

Journée “Don de livres” Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté Espace Kohler-Choquet, 2ème étage, rue de la Liberté, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté Adresse Espace Kohler-Choquet, 2ème étage, rue de la Liberté, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Espace Kohler-Choquet,2ème étage,rue de la Liberté Chateauneuf-sur-loire