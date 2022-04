Journée Dolce Vita aux Domaines Fontana Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde

Journée Dolce Vita aux Domaines Fontana Gensac, 23 avril 2022, Gensac. Journée Dolce Vita aux Domaines Fontana Lieu-dit Maroy Domaines Fontana Gensac

2022-04-23 12:00:00 – 2022-04-23 Lieu-dit Maroy Domaines Fontana

Gensac Gironde Gensac Pour fêter la sortie de notre cuvée LE CLAN FONTANA, nous organisons notre Journée Dolce Vita le Samedi 23 Avril 2022 à partir de 12h à Maroy, 33890 Gensac. Sur place, vente de nos vins, barbecue, présentation et vente de produits gastronomiques italiens. Venez vivre avec nous une journée aux couleurs de l’Italie. Pour fêter la sortie de notre cuvée LE CLAN FONTANA, nous organisons notre Journée Dolce Vita le Samedi 23 Avril 2022 à partir de 12h à Maroy, 33890 Gensac. Sur place, vente de nos vins, barbecue, présentation et vente de produits gastronomiques italiens. Venez vivre avec nous une journée aux couleurs de l’Italie. +33 5 57 47 43 19 Pour fêter la sortie de notre cuvée LE CLAN FONTANA, nous organisons notre Journée Dolce Vita le Samedi 23 Avril 2022 à partir de 12h à Maroy, 33890 Gensac. Sur place, vente de nos vins, barbecue, présentation et vente de produits gastronomiques italiens. Venez vivre avec nous une journée aux couleurs de l’Italie. Domaines Fontana

Lieu-dit Maroy Domaines Fontana Gensac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’évènement: Gensac, Gironde Autres Lieu Gensac Adresse Lieu-dit Maroy Domaines Fontana Ville Gensac lieuville Lieu-dit Maroy Domaines Fontana Gensac Departement Gironde

Gensac Gensac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gensac/

Journée Dolce Vita aux Domaines Fontana Gensac 2022-04-23 was last modified: by Journée Dolce Vita aux Domaines Fontana Gensac Gensac 23 avril 2022 Gensac Gironde

Gensac Gironde