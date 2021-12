Journée Diocésaine de la Pastorale du Tourisme Yèvre-la-Ville, 19 janvier 2022, Yèvre-la-Ville.

Journée Diocésaine de la Pastorale du Tourisme Yèvre-la-Ville

2022-01-19 09:00:00 – 2022-01-19 16:00:00

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville

L’équipe de la pastorale du tourisme vous invite à une journée de réflexion et d’échange sur le thème de l’hospitalité. Une rencontre pour mobiliser les chrétiens qui travaillent dans l’accueil des églises et autres lieux. Yèvre-le-Châtel, labellisé plus beau village de France dans le Loiret, accueillera cette rencontre. Objectifs de cette journée : Encourager les chrétiens qui travaillent à l’accueil dans les églises et dans des hébergements ; Donner du sens à l’activité touristique dans le Loiret, notamment les édifices religieux ; Rassembler les acteurs soucieux de l’accueil en particulier dans les églises ; Donner un socle commun à ce réseau.

Premier événement diocésain lié à la pastorale du Tourisme.

pastotourisme45@gmail.com +33 6 70 94 82 13 https://ouvronsnoseglises.fr/1ere-journee-diocesaine-de-la-pastorale-du-tourisme/

L’équipe de la pastorale du tourisme vous invite à une journée de réflexion et d’échange sur le thème de l’hospitalité. Une rencontre pour mobiliser les chrétiens qui travaillent dans l’accueil des églises et autres lieux. Yèvre-le-Châtel, labellisé plus beau village de France dans le Loiret, accueillera cette rencontre. Objectifs de cette journée : Encourager les chrétiens qui travaillent à l’accueil dans les églises et dans des hébergements ; Donner du sens à l’activité touristique dans le Loiret, notamment les édifices religieux ; Rassembler les acteurs soucieux de l’accueil en particulier dans les églises ; Donner un socle commun à ce réseau.

Pastotourisme

Yèvre-la-Ville

dernière mise à jour : 2021-12-13 par