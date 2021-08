La Neuville-en-Hez La Neuville-en-Hez La Neuville-en-Hez, Oise Journée d’initiation et de découverte VTT La Neuville-en-Hez La Neuville-en-Hez Catégories d’évènement: La Neuville-en-Hez

Oise

Journée d’initiation et de découverte VTT La Neuville-en-Hez, 11 septembre 2021, La Neuville-en-Hez. Journée d’initiation et de découverte VTT 2021-09-11 – 2021-09-11

La Neuville-en-Hez Oise La Neuville-en-Hez Samedi 11 septembre de 10h à 18h

Suivie d’une randonnée parents-enfants organisée par le Team-Oise Organisation Renseignements:

team.oise.org@club-internet.fr

http://teamoiseorganisation.fr/index.php

https://www.facebook.com/Team-OISE-Organisation-1454764928151554 dernière mise à jour : 2021-08-12 par SIM Picardie – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

